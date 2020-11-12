11 057 позитивних тестів на Covid-19 за добу. Станом на 12 листопада коронавірусом заразилися вже 500 865 людей.
Через ускладнення за день померло 198 пацієнтів, а загалом зареєстровано 9 145 летальних випадків.
Водночас одужали вже 227 694 українці, з яких 6 235 – за останній день.
Читайте: Pfizer та BioNTech заявили про 90% ефективності своєї вакцини від Covid-19
Окрім того, за день до лікарень госпіталізовано 1 509 пацієнтів.
Лабораторії зробили за добу 77 149 тестів, з яких методом ПЛР – 46 933, методом ІФА – 30 216.
Найбільша кількість підтверджених випадків – у Києві (931), Запорізькій (799), Київській (700), Одеській (663) та Полтавській (624) областях.
Ситуація у регіонах
- м. Київ – 47 563 випадки;
- Вінницька область – 13 153 випадки;
- Волинська область – 17 610 випадків;
- Дніпропетровська область – 19 169 випадків;
- Донецька область – 15 478 випадків;
- Житомирська область – 20 589 випадків;
- Закарпатська область – 18 470 випадків;
- Запорізька область – 16 084 випадки;
- Івано-Франківська область – 26 252 випадки;
- Київська область – 22 431 випадок;
- Кіровоградська область – 3 422 випадки;
- Луганська область – 4 822 випадки;
- Львівська область – 35 535 випадків;
- Миколаївська область – 11 373 випадки;
- Одеська область – 30 704 випадки;
- Полтавська область – 13 767 випадків;
- Рівненська область – 23 585 випадків;
- Сумська область – 16 101 випадок;
- Тернопільська область – 22 798 випадків;
- Харківська область – 45 469 випадків;
- Херсонська область – 6 272 випадки;
- Хмельницька область – 21 392 випадки;
- Черкаська область – 11 323 випадки;
- Чернівецька область – 26 699 випадків;
- Чернігівська область – 10 804 випадки.
Коронавірус в Україні 11 листопада
Станом на ранок 11 листопада на коронавірус в Україні за добу захворіли 10 611 людей, а загалом – 489 808 громадян.
Вчора від ускладнень помер 191 пацієнт помер, а одужали 6 802 людини.
Найбільшу кількість інфікованих за останню добу зафіксували у Києві (965), Одеській (705), Київській (693) та Львівській (684) областях.