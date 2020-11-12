11 057 позитивних тестів на Covid-19 за добу. Станом на 12 листопада коронавірусом заразилися вже 500 865 людей.

Через ускладнення за день померло 198 пацієнтів, а загалом зареєстровано 9 145 летальних випадків.

Водночас одужали вже 227 694 українці, з яких 6 235 – за останній день.

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Окрім того, за день до лікарень госпіталізовано 1 509 пацієнтів.

Лабораторії зробили за добу 77 149 тестів, з яких методом ПЛР – 46 933, методом ІФА – 30 216.

Найбільша кількість підтверджених випадків – у Києві (931), Запорізькій (799), Київській (700), Одеській (663) та Полтавській (624) областях.

Ситуація у регіонах

м. Київ – 47 563 випадки;

Вінницька область – 13 153 випадки;

Волинська область – 17 610 випадків;

Дніпропетровська область – 19 169 випадків;

Донецька область – 15 478 випадків;

Житомирська область – 20 589 випадків;

Закарпатська область – 18 470 випадків;

Запорізька область – 16 084 випадки;

Івано-Франківська область – 26 252 випадки;

Київська область – 22 431 випадок;

Кіровоградська область – 3 422 випадки;

Луганська область – 4 822 випадки;

Львівська область – 35 535 випадків;

Миколаївська область – 11 373 випадки;

Одеська область – 30 704 випадки;

Полтавська область – 13 767 випадків;

Рівненська область – 23 585 випадків;

Сумська область – 16 101 випадок;

Тернопільська область – 22 798 випадків;

Харківська область – 45 469 випадків;

Херсонська область – 6 272 випадки;

Хмельницька область – 21 392 випадки;

Черкаська область – 11 323 випадки;

Чернівецька область – 26 699 випадків;

Чернігівська область – 10 804 випадки.

Коронавірус в Україні 11 листопада

Станом на ранок 11 листопада на коронавірус в Україні за добу захворіли 10 611 людей, а загалом – 489 808 громадян.

Вчора від ускладнень помер 191 пацієнт помер, а одужали 6 802 людини.

Найбільшу кількість інфікованих за останню добу зафіксували у Києві (965), Одеській (705), Київській (693) та Львівській (684) областях.