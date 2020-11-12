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Факти / Україна
Людмила Грубнік |

Почуваюся добре: хворий на коронавірус Зеленський звернувся до українців

Президент України Володимир Зеленський, який захворів на коронавірус та перебуває у лікарні Феофанія, звернувся до українців.

Він подякував всім за підтримку.

– Коронавірус, на жаль, не оминув і мене. Але почуваюся я досить добре. Дякую. Думаю, велика заслуга – це саме ваша підтримка, ваші теплі слова, побажання швидкого одужання. Я дякую за це кожному з вас, – зазначив Володимир Зеленський.

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І хоча очільник країни перебуває на самоізоляції, він продовжує виконувати свої обов’язки.

– Третій день перебуваю на самоізоляції, але не ізолювався від роботи, виконую свої обов’язки. В онлайні проходять у мене наради, важливі переговори, дзвінки, – додав президент.

Коронавірус у Зеленського

У Володимира Зеленського підтвердили коронавірус 9 листопада.

З цього дня він пішов на самоізоляцію, нині він перебуває у лікарні Феофанія, де йому створили умови для виконання обов’язків.

Детальніше про коронавірус у Зеленського читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Офіс президента

Фото: Dreamstime

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