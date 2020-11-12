Понад 2 тис. військових РФ координують роботу бойовиків на Донбасі – Україна в ОБСЄ

Понад дві тисячі військовослужбовців збройних сил РФ керують окупаційними збройними формуваннями на Донбасі.

Про це повідомила іноземним дипломатам делегація України в ОБСЄ.

Наразі в тимчасово окупованих районах Донбасу перебувають 2 100 військовослужбовців збройних сил РФ, а також 40 одиниць озброєння і військової техніки штатних підрозділів ЗС Росії.

Наголошується, що РФ продовжує активно забезпечувати свої сили на Донбасі озброєнням, боєприпасами та пально-мастильними матеріалами через непідконтрольну уряду України ділянку державного кордону.

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Таким чином Росія порушує основні принципи ОБСЄ, закріплені в Гельсінському прикінцевому акті, щодо суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності кордонів. Українські дипломати закликали СММ ОБСЄ вивчити ці факти та дати їм об’єктивну оцінку.

План дій по Донбасу

Україна подала План дій по Донбасу до ОБСЄ та до Тристоронньої контактної групи.

Він є реалістичним та у ньому прописані конкретні кроки і дати, вважає президент України Володимир Зеленський.

Також його можуть розглянути 13 листопада радники нормандської четвірки під час онлайн-зустрічі.

Чи погодиться Російська Федерація на цей план, Зеленський не впевнений.