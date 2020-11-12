Через запровадження карантину вихідного дня в Україні у суботу та неділю у торгівельних залах мереж Епіцентр та Нова лінія продаватимуть лише життєво необхідні товари, хоча спочатку її представники відмовилися дотримуватися обмежувальних заходів.

Продаж інших товарів, зокрема будівельно-господарських, здійснюватися не буде.

– Будуть реалізовуватися винятково життєво необхідні товари, до яких належать харчові продукти, засоби гігієни, лікарські засоби та товари медичного призначення, ветеринарні препарати, корми, – заявили у прес-службі Епіцентру.

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Інші товари будуть реалізовуватися лише онлайн через сайт мережі.

Карантин вихідного дня

Через запровадження в Україні карантину вихідного дня, під час якого дозволили роботу лише продуктових магазинів, аптек, АЗС, Епіцентр зробив заяву, що п’ятниця у них триватиме 72 години.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розкритикував її та закликав контролюючі органи вжити заходів щодо компанії.

В Україні посилили карантин через погіршення епідситуації, у четвер зафіксували понад 11 тис. нових хворих на коронавірус.

Джерело: Епіцентр К