Жоден з кандидатів у мери Чернівців не набрав необхідну кількість голосів для перемоги у першому турі місцевих виборів 2020.

Тому відбудеться повторне голосування, яке призначено на 29 листопада.

Чернівецька ТВК 12 листопада оголосила результати виборів, згідно з якими, у другому турі зустрінуться кандидат від Єдиної Альтернативи Роман Клічук та кандидат від Команди Михайлішина Віталій Михайлішин.

Клічука у першому турі підтримали 15 317 виборців (27,23%), Михайлішина – 11 988 (21,31%).

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На третьому місці – відсторонений мер Чернівців Олексій Каспрук (10 210 голосів).

Другий тур місцевих виборів 2020

У деяких містах виборцям доведеться ще раз вибирати кандидата на посаду мера. Другий тур відбудеться також 15 і 22 листопада.

Повторне голосування пов’язано з тим, що жоден з кандидатів не отримав більше 50% голосів виборців.