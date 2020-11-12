Рейтинг партій на виборах в Раду: кого готові підтримати українці

Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом, то українці підтримали б чотири партії, які можуть подолати необхідний п’ятивідсотковий бар’єр.

Лідером є партія Слуга народу, яку готові підтримати 22,7% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором. За партію Опозиційна платформа – За життя готові віддати голоси 17,1%, Європейську солідарність – 15,4%, Батьківщину – 8,0%.

Близькими до проходження в парламент є також партії За майбутнє з підтримкою 4,5% та Сила і честь (4,3%).

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За партію Слуга народу здебільшого готові голосувати в південних регіонах. Опозиційна платформа – За життя має перевагу у південно-східних, Батьківщина – у центрально-західних. У Європейської солідарності найбільша підтримка у західних областях та Києві.

Опитування проводила соціологічна група Рейтинг 2-3 листопада. Опитали 2 тис. респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження становить не більше 2,2%.

Напередодні Київський міжнародний інститут соціології оприлюднив дані опитування, скільки людей проголосували б за Володимира Зеленського у 2020 році.

Згідно з результатами, чинного президента підтримали б 33,3% виборців.

Джерело: Соціологічна група Рейтинг