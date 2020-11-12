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Факти / Україна
Людмила Грубнік |

Робимо все, щоб отримати вакцину від Covid-19 одними з перших – Зеленський

Україна докладає зусиль, щоб бути однією із перших країн, які отримають вакцину проти коронавірусу.

Про це 12 листопада у відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

– З появою вакцини від коронавірусу буде велика черга країн, які захочуть отримати її. Тому робимо все і сподіваємося отримати підтримку партнерів, щоб Україна була не в кінці такої черги, а однією з перших, – зазначив Володимир Зеленський.

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Це питання Володимир Зеленський обговорював під час телефонної розмови з канцлером ФРН Ангелою Меркель 10 листопада.

Вакцина проти коронавірусу

Саме німецька компанія BioNTech разом з американськими колегами з Pfizer зробила прорив у розробці вакцини проти коронавірусу.

Їхні представники повідомили, що речовина підтвердила свою ефективність на 90%.

Детальніше про вакцину проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Офіс президента

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