Підприємці блокували трасу Київ-Чоп через карантин вихідного дня

12 листопада учасники акції протесту проти карантину вихідного дня на кілька годин заблокували рух по трасі Київ-Чоп. Перекрили дорогу у селі Біла Криниця Рівненській області.

В обласному управлінні Національної поліції повідомили, що приблизно 70 осіб рухалися по пішохідному переходу.

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Акція протесту тривала з 10 ранку до 12.40.

Карантин вихідного дня

11 листопада Кабмін ухвалив рішення щодо запровадження карантину вихідного дня з 14 листопада впродовж мінімум трьох тижнів. Заборонено працювати ТРЦ, розважальним закладам, приймати відвідувачів, ресторанам та кафе та салонам краси.

На вихідні клієнтів обслуговуватимуть лише автозаправка, аптеки та продуктові магазини. Заклади харчування зможуть працювати на виніс.

Джерело: поліція Рівненської області, Радіо трек