Україна отримає 8,5 млн доз вакцини від коронавірусу в межах програми Covax. Перший транш очікується у розмірі 1 млн 250 тис. доз.

Про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

– Сьогодні ми чітко розуміємо, що отримаємо кількість доз вакцини, що дорівнюватиме 20% від кількості населення. Зокрема, йдеться про максимум 8,5 млн доз. Перший транш ми очікуємо у розмірі 3%, що становить 1 млн 250 тис. доз.

Найближче засідання правління Covax відбудеться 19 листопада. Після нього стане відомо про орієнтовні дати постачання вакцини і її вартість.

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Також Віктор Ляшко нагадав, що Україна потрапила до переліку країн, які отримають вакцину за спеціальною ринковою ціною або безоплатно.

Напередодні міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що у найкращому випадку Україна зможе отримати вакцину від коронавірусу наприкінці першого кварталу 2021 року.

Нині ще жодна з груп вчених, що працюють над вакциною, не може похвалитися завершенням третього етапу клінічних випробувань. Однак очікуються, що реєстрація препарату може відбутися до нового року.