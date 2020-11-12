В Україні посилили обмежувальні заходи, запровадивши карантин вихідного дня, а також скасували дію зонування. Нині в країні діє загальнонаціональний карантин.

Постанову №1100 від 11 листопада, яка вносить зміни до документу №641 від 22 липня, опублікували на сайті уряду 12 листопада.

Згідно зі змінами, нині в країні з опівночі суботи до опівночі понеділка діятиме карантин вихідного дня. Поки заходи запроваджують з 14 до 30 листопада 2020 року.

На вихідних в Україні дозволяється:

робота продуктових магазинів, аптек і ветеринарних аптек, АЗС, а також закладів торгівлі, де на 60% площі розміщуються продуктові магазини;

діяльність фінансових установ, надання фінпослуг, а також перевезення валютних цінностей;

робота поштових відділень;

надання послуг з ремонту та техобслуговуванню транспорту;

робота закладів з ремонтування техніки, побутових виробів.

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У будні в Україні діятимуть обмеження, характерні для помаранчевої зони карантину.