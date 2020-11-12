В Україні посилили обмежувальні заходи, запровадивши карантин вихідного дня, а також скасували дію зонування. Нині в країні діє загальнонаціональний карантин.
Постанову №1100 від 11 листопада, яка вносить зміни до документу №641 від 22 липня, опублікували на сайті уряду 12 листопада.
Згідно зі змінами, нині в країні з опівночі суботи до опівночі понеділка діятиме карантин вихідного дня. Поки заходи запроваджують з 14 до 30 листопада 2020 року.
На вихідних в Україні дозволяється:
- робота продуктових магазинів, аптек і ветеринарних аптек, АЗС, а також закладів торгівлі, де на 60% площі розміщуються продуктові магазини;
- діяльність фінансових установ, надання фінпослуг, а також перевезення валютних цінностей;
- робота поштових відділень;
- надання послуг з ремонту та техобслуговуванню транспорту;
- робота закладів з ремонтування техніки, побутових виробів.
Читайте: Карантин вихідного дня: чи виживе бізнес і наскільки дієвою буде допомога влади
У будні в Україні діятимуть обмеження, характерні для помаранчевої зони карантину.