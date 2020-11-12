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Факти / Україна
Людмила Грубнік |

Уряд оприлюднив постанову про карантин вихідного дня

В Україні посилили обмежувальні заходи, запровадивши карантин вихідного дня, а також скасували дію зонування. Нині в країні діє загальнонаціональний карантин.

Постанову №1100 від 11 листопада, яка вносить зміни до документу №641 від 22 липня, опублікували на сайті уряду 12 листопада.

Згідно зі змінами, нині в країні з опівночі суботи до опівночі понеділка діятиме карантин вихідного дня. Поки заходи запроваджують з 14 до 30 листопада 2020 року.

На вихідних в Україні дозволяється:

  • робота продуктових магазинів, аптек і ветеринарних аптек, АЗС, а також закладів торгівлі, де на 60% площі розміщуються продуктові магазини;
  • діяльність фінансових установ, надання фінпослуг, а також перевезення валютних цінностей;
  • робота поштових відділень;
  • надання послуг з ремонту та техобслуговуванню транспорту;
  • робота закладів з ремонтування техніки, побутових виробів.

Читайте: Карантин вихідного дня: чи виживе бізнес і наскільки дієвою буде допомога влади

У будні в Україні діятимуть обмеження, характерні для помаранчевої зони карантину.

Джерело: Урядовий портал

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