Станом на ранок 13 листопада статистика коронавірусу в Україні свідчить про 512 652 хворих. За добу їхня кількість збільшилась ще на 11 787 інфікованих.

Такий добовий приріст став новим антирекордом.

Загалом від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 9 317 хворих, за добу – ще 172 людини. Водночас повністю одужало вже 233 849 пацієнтів, за добу 6 155 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1083), Дніпропетровській (740), Запорізькій (727), Сумській (680) та Київській (672) областях.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта поширення Covid-2019

Приріст у регіонах:

м. Київ — 48646 (+1083)

Області:

Вінницька — 13367 (+214)

Волинська — 18004 (+394)

Дніпропетровська — 19909 (+740)

Донецька — 16025 (+547)

Житомирська — 21138 (+549)

Закарпатська — 18832 (+362)

Запорізька — 16811 (+727)

Івано-Франківська — 26824 (+572)

Київська — 23103 (+672)

Кіровоградська — 3501 (+79)

Луганська — 4940 (+118)

Львівська — 36000 (+465)

Миколаївська — 11646 (+273)

Одеська — 31332 (+628)

Полтавська — 14327 (+560)

Рівненська — 24045 (+460)

Сумська — 16781 (+680)

Тернопільська — 23012 (+214)

Харківська — 46137 (+668)

Херсонська — 6485 (+213)

Хмельницька — 21954 (+562)

Черкаська — 11673 (+350)

Чернівецька — 27140 (+441)

Чернігівська — 11020 (+216)

Коронавірус 12 листопада

Для порівняння, статистика коронавірусу в Україні на 12 листопада свідчила про 500 865 хворих, за добу зафіксували новий антирекорд – 11 057 інфікованих.

Найбільша кількість підтверджених випадків – у Києві (931), Запорізькій (799), Київській (700), Одеській (663) та Полтавській (624) областях.