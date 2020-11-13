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Факти / Україна
Анастасія Дячкіна |

11 787 за добу: в Україні черговий антирекорд Covid-19

Станом на ранок 13 листопада статистика коронавірусу в Україні свідчить про 512 652 хворих. За добу їхня кількість збільшилась ще на 11 787 інфікованих. 

Такий добовий приріст став новим антирекордом.

Загалом від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 9 317 хворих, за добу – ще 172 людини. Водночас повністю одужало вже 233 849 пацієнтів, за добу 6 155 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1083), Дніпропетровській (740), Запорізькій (727), Сумській (680) та Київській (672) областях.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта поширення Covid-2019

Приріст у регіонах:

  • м. Київ — 48646 (+1083)

Області:

  • Вінницька — 13367 (+214)
  • Волинська — 18004 (+394)
  • Дніпропетровська — 19909 (+740)
  • Донецька — 16025 (+547)
  • Житомирська — 21138 (+549)
  • Закарпатська — 18832 (+362)
  • Запорізька — 16811 (+727)
  • Івано-Франківська — 26824 (+572)
  • Київська — 23103 (+672)
  • Кіровоградська — 3501 (+79)
  • Луганська — 4940 (+118)
  • Львівська — 36000 (+465)
  • Миколаївська — 11646 (+273)
  • Одеська — 31332 (+628)
  • Полтавська — 14327 (+560)
  • Рівненська — 24045 (+460)
  • Сумська — 16781 (+680)
  • Тернопільська — 23012 (+214)
  • Харківська — 46137 (+668)
  • Херсонська — 6485 (+213)
  • Хмельницька — 21954 (+562)
  • Черкаська — 11673 (+350)
  • Чернівецька — 27140 (+441)
  • Чернігівська — 11020 (+216)

Коронавірус 12 листопада

Для порівняння, статистика коронавірусу в Україні на 12 листопада свідчила про 500 865 хворих, за добу зафіксували новий антирекорд – 11 057 інфікованих.

Найбільша кількість підтверджених випадків – у Києві (931), Запорізькій (799), Київській (700), Одеській (663) та Полтавській (624) областях.

Фото: Dreamstime

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