Станом на ранок 13 листопада статистика коронавірусу в Україні свідчить про 512 652 хворих. За добу їхня кількість збільшилась ще на 11 787 інфікованих.
Такий добовий приріст став новим антирекордом.
Загалом від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 9 317 хворих, за добу – ще 172 людини. Водночас повністю одужало вже 233 849 пацієнтів, за добу 6 155 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1083), Дніпропетровській (740), Запорізькій (727), Сумській (680) та Київській (672) областях.
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Приріст у регіонах:
- м. Київ — 48646 (+1083)
Області:
- Вінницька — 13367 (+214)
- Волинська — 18004 (+394)
- Дніпропетровська — 19909 (+740)
- Донецька — 16025 (+547)
- Житомирська — 21138 (+549)
- Закарпатська — 18832 (+362)
- Запорізька — 16811 (+727)
- Івано-Франківська — 26824 (+572)
- Київська — 23103 (+672)
- Кіровоградська — 3501 (+79)
- Луганська — 4940 (+118)
- Львівська — 36000 (+465)
- Миколаївська — 11646 (+273)
- Одеська — 31332 (+628)
- Полтавська — 14327 (+560)
- Рівненська — 24045 (+460)
- Сумська — 16781 (+680)
- Тернопільська — 23012 (+214)
- Харківська — 46137 (+668)
- Херсонська — 6485 (+213)
- Хмельницька — 21954 (+562)
- Черкаська — 11673 (+350)
- Чернівецька — 27140 (+441)
- Чернігівська — 11020 (+216)
Коронавірус 12 листопада
Для порівняння, статистика коронавірусу в Україні на 12 листопада свідчила про 500 865 хворих, за добу зафіксували новий антирекорд – 11 057 інфікованих.
Найбільша кількість підтверджених випадків – у Києві (931), Запорізькій (799), Київській (700), Одеській (663) та Полтавській (624) областях.