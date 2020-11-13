Чого чекати від пандемії коронавірусу взимку і чи можна запобігти спалаху

Нині пандемія коронавірусу знаходиться в дуже активній стадії. Щодня у світі фіксуються сотні тисяч нових випадків захворювання, системи охорони здоров’я багатьох країн опинилися на межі.

Проте, можливо, ця ситуація ще не пікова. Вчені досі прогнозують, що найгірше нас очікує взимку.

Країни, зокрема і Україна, здається, не усвідомили, наскільки важкою буде ця зима як для медиків, так і для громадян.

Нині наша держава стоїть на порозі дуже важкого етапу у боротьбі з коронавірусною хворобою.

Підходимо до колапсу

Ситуація в Україні вже щонайменше критична. Кількість нових щоденних випадків перетнула позначку у 10 тис. пацієнтів, і найближчим часом тенденції до зменшення не буде.

Навіть попри те, що в державі кілька тижнів діятиме карантин вихідного дня, зменшення кількості випадків захворювання, якщо воно взагалі спостерігатиметься, очікують в межах 7-8 тис. нових пацієнтів щодня.

Та навіть це створюватиме значне навантаження на медичну систему України. Проблема не так в рівні захворюваності загалом, як у зростанні кількості пацієнтів з тяжким перебігом хвороби.

В Одесі вже дійшли до того, що медикам доводиться сортувати людей, оскільки їм не вистачає ліжок, щоб розмістити всіх хворих. Тобто госпіталізують лише тих, хто у вкрай тяжкому стані.

Тому нині дуже важливо дотримуватися карантинних обмежень. Якщо цього не робити, то дуже швидко ліжка закінчаться.

– Якщо ми не будемо дотримуватися (карантинних, – Ред.) обмежень, я вам зараз розкажу, що відбуватиметься: ми вже за місяць можемо отримати 100% заповнення ліжок. У лікарнях нікуди буде приймати хворих. У такому разі не надаватимуть допомогу саме в умовах стаціонару. Людям, які потребують кисню, які потребують апаратів ШВЛ, – сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Найбільшою ж проблемою можуть стати не ліжка, а медичні працівники, яких не вистачатиме, щоб надати допомогу всім пацієнтам.

Важка зима

В МОЗ прогнозують, що ця зима для української системи охорони здоров’я стане дуже важкою. А це означає, що буде важко і всім громадянам.

Проте, на думку доктора біологічних наук Сергія Комісаренка, нині важко спрогнозувати ситуацію з поширенням Covid-19, яку ми можемо побачити взимку.

Ті прогнози, які є, погіршує ситуація з вакцинацією проти грипу. В період з травня 2019 року до травня 2020 року вакцинувалися менше 1% громадян. І цього року цифри навряд чи будуть набагато кращими.

Згідно з дослідженням Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку, зараз очікують збільшення кількості захворювань на грип та ГРВІ, що значно збільшить навантаження на медичну систему.

Нині збільшення захворюваності пояснюють зростанням мобільності населення, яке спостерігалося під час місцевих виборів. Нині воно повернулося до більш сталих значень, але все одно сягає 130-140% від показника на початку року.

– Цей вірус матиме період “розквіту”. Попереду нас чекають кілька важких місяців, після яких ми будемо більш тверезо дивитися на ситуацію, – заявив мікробіолог Стенфордського університету Девід Релман.

Щоб зрозуміти поведінку вірусів, необхідні роки досліджень, але у нас їх немає. Тому науковці намагаються експериментально дослідити, як Covid-19 поводиться в різних умовах.

Згідно з останніми дослідженнями, коронавірус краще почувається в умовах низьких температур та низької вологості. Особливо коли мало сонячного світла.

А за температури близько 40° ультрафіолетова радіація може знищити частинки Covid-19 на поверхнях та в аерозолі.

Тобто взимку для вірусу більш сприятливі умови. Особливо в закритих приміщеннях, де повітря часто застоюється.

Ще з одного дослідження роблять висновок, що коронавірус поширювався найшвидше в місцях без значної кількості ультрафіолетового світла. Науковці вважають, що вірус менше поширюватиметься влітку, а більше – взимку, якщо не запровадити жодних обмежень.

Та навіть якщо ми побачимо сезонний ефект вірусу, далеко не він буде вирішальним.

Запобігти найгіршому

Фактично, у світу немає можливості запобігти погіршенню ситуації з поширенням коронавірусу взимку, проте можна спробувати зменшити його масштаби.

– Заява що спалах неминучий, може звучати як фаталізм. Але те, що сплеск неминучий, не означає, що його розмір не можна зменшити, – каже епідеміолог школи охорони здоров’я Гарвардського університету Вільям Ханаж.

Та що означає зменшення? Значною мірою це – менше контактів між людьми, що призведе до зниження рівня розповсюдження коронавірусу.

Влада в Україні намагається зробити це за допомогою карантину вихідного дня. Але його ефективність ставить під сумнів велика кількість експертів, адже місця з великим ризиком підхопити захворювання й досі залишаються відкритими.

Крім того, найбільше у передаванні захворювання залежить від самих людей та того, як вони дотримуються рекомендацій.

– Безумовно, найбільшим фактором, який вплине на масштаб спалаху, будуть такі заходи боротьби як соціальне дистанціювання та носіння масок, – вважає епідеміолог Прінстонського університету Рейчел Бейкер.

Нині всім необхідно тверезо подивитися на ситуацію. І тоді можна буде побачити, що відбувається те, про що вчені попереджали ще влітку, і це підтверджується дослідженнями.

Та скоро настане святковий період, коли всі звикли ходити один до одного в гості, щоб відсвяткувати Різдво або Новий рік. Тут про жодне дотримання правил безпеки, найімовірніше, не йтиметься.

Чомусь люди звикли, що в гостях вони потрапляють у безпечне середовище, хоча все більше досліджень підтверджують, що саме там найбільша загроза підхопити Covid-19.

У нас два виходи з ситуації: або жорсткий карантин за прикладами таких країн як Італія, Німеччина та Франція, де вдалося знизити мобільність населення до 60-70% від показників на початку року, або інфекційний контроль за допомогою інформаційних кампаній.

– Свідомий інфекційний контроль не означає дезінфекцію всіх ваших продуктів і відмова від відвідування продуктового магазину. Це означає лише заходити в приміщення, де люди носять маски, уникати скупчень людей та тісного контакту, – каже Ханаж.

В будь-якому разі кількість випадків знизиться. Питання лиш в тому, чи постраждає від цього економіка, чи лише чиясь гордість.

Або ми самі підготуємося до зими, або це зроблять замість нас.

Через пандемію коронавірусу 2020 рік став неймовірно складним для кожного з нас. Та нині всім потрібно бути готовими до важкої зими, яка ще попереду.