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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Євгенія Шапоренко |

Долар та євро знову здорожчали: курс валют в Україні 13 листопада

Національний банк України встановив офіційний курс валют на 13 листопада.

НБУ встановив курс долара на рівні 28,19 грн/$, що на 3 копійки вище якщо порівнювати з попереднім банківським днем.

Євро здорожчав на 12 копійок, курс – 33,26 грн/€.

Читайте: Українці почали робити більше вкладів у доларах – у НБУ назвали причину

Російський рубль впав у ціні. Курс рубля – 0,364 грн.

Курс валют на 13 листопада:

  • $1 – 28,1963 грн;
  • €1 – 33,266 грн;
  • 1 польський злотий – 7,4144 грн;
  • 10 російських рублів – 3,6485 грн.

Курс валют НБУ на 13 листопада 2020 в Україні

Прогноз курсу долара в листопаді

Загострення пандемії коронавірусу та президентські вибори в США вплинуть на світові економіки, зокрема України, а отже і на поведінку валюти.

Курс долара в листопаді коливатиметься в межах 28-29 грн, вважає інвестиційний аналітик Європейського аналітичного центру Вадим Бардась.

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