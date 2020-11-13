Курс валют НБУ на 13 листопада 2020 в Україні

Національний банк України встановив офіційний курс валют на 13 листопада.

НБУ встановив курс долара на рівні 28,19 грн/$, що на 3 копійки вище якщо порівнювати з попереднім банківським днем.

Євро здорожчав на 12 копійок, курс – 33,26 грн/€.

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Російський рубль впав у ціні. Курс рубля – 0,364 грн.

Курс валют на 13 листопада:

$1 – 28,1963 грн;

€1 – 33,266 грн;

1 польський злотий – 7,4144 грн;

10 російських рублів – 3,6485 грн.

Прогноз курсу долара в листопаді

Загострення пандемії коронавірусу та президентські вибори в США вплинуть на світові економіки, зокрема України, а отже і на поведінку валюти.

Курс долара в листопаді коливатиметься в межах 28-29 грн, вважає інвестиційний аналітик Європейського аналітичного центру Вадим Бардась.