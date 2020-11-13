Україна отримає першу партію вакцини від коронавірусу у другому кварталі 2021 року.

Про це заявив голова Офісу Всесвітньої організації охорони здоров’я Ярно Хабіхт.

Постачання вакцини здійснюватиметься в рамках Фонду глобального доступу до вакцин Covid-19.

Проте він не уточнив, про яку саме вакцину йдеться.

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За словами Хабіхта, кожна країна отримуватиме майбутню вакцину у кількості, що дорівнює 20% від кількості населення.

Україна може розраховувати на виділення до 8,34 млн доз вакцини до кінця 2021 року.

Перша партія, яку Україна отримає у другому кварталі 2021 року, налічуватиме близько 1,25 млн доз.

Вакцина проти коронавірусу

Німецька компанія BioNTech разом з американськими колегами з Pfizer зробила прорив у розробці вакцини проти коронавірусу.

Їхні представники повідомили, що речовина підтвердила свою ефективність на 90%.

Детальніше про вакцину проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.