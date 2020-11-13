Україна отримає першу партію вакцини від коронавірусу у другому кварталі 2021 року.
Про це заявив голова Офісу Всесвітньої організації охорони здоров’я Ярно Хабіхт.
Постачання вакцини здійснюватиметься в рамках Фонду глобального доступу до вакцин Covid-19.
Проте він не уточнив, про яку саме вакцину йдеться.
Читайте: Для завершення пандемії потрібно вакцинувати 70% населення світу – прогноз ВООЗ
За словами Хабіхта, кожна країна отримуватиме майбутню вакцину у кількості, що дорівнює 20% від кількості населення.
Україна може розраховувати на виділення до 8,34 млн доз вакцини до кінця 2021 року.
Перша партія, яку Україна отримає у другому кварталі 2021 року, налічуватиме близько 1,25 млн доз.
Вакцина проти коронавірусу
Німецька компанія BioNTech разом з американськими колегами з Pfizer зробила прорив у розробці вакцини проти коронавірусу.
Їхні представники повідомили, що речовина підтвердила свою ефективність на 90%.
Детальніше про вакцину проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.