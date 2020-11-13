Комаровський розповів про основну профілактику коронавірусу

Лікар Євген Комаровський розповів про профілактику коронавірусу восени.
За його словами, основний шлях розповсюдження Covid-19 є повітряно-крапельний. На руках та різних поверхнях залишаються лише частинки вірусу, а їхні шанси викликати хворобу у людину дуже малі.
Також він повідомив, що люди є найбільш небезпечними у перші два дні до появи перших симптомів. У цей період вони максимально розповсюджують вірус навколо себе. Після 5-6 днів протікання хвороби хворий стає майже незаразним для інших.
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Тому для профілактики коронавірусу потрібно мінімізувати перебування у закритих приміщеннях, де відсутня хороша вентиляція.
Комаровський розповів, що за великої кількості людей ймовірність зустріти хворого зростає, а кількість часток вірусу у повітрі потенційно збільшується, і можна захворіти. А рівень концентрації вірусу впливає на тяжкість захворювання на коронавірус.
Важливим для профілактики Сovid-19 є провітрювання приміщення, якщо це власний дім, та система вентиляції, яка фільтрує та очищує повітря.
Коронавірус в Україні
Станом на ранок 13 листопада статистика коронавірусу в Україні свідчить про 512 652 хворих. За добу їхня кількість збільшилась ще на 11 787 інфікованих.
Загалом від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 9 317 хворих, за добу – ще 172 людини. Одужали вже 233 849 пацієнтів, за добу 6 155 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві – 1 083, Дніпропетровській області – 740, Запорізькій – 727, Сумській – 680 та Київській – 672.