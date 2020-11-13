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Факти / Україна
Євгенія Шапоренко |

Лікарні Укрзалізниці прийматимуть хворих на коронавірус

Укрзалізницю залучають до боротьби з коронавірусом. МОЗ зобов’язується профінансувати залізничні клінічні лікарні

Дорожні клінічні лікарні на залізничному транспорті почнуть приймати хворих на Covid-19.

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Міністерство охорони здоров’я зобов’язується забезпечити лікарні всім необхідним, для ефективного та комфортного лікування хворих.

Національна служба здоров’я максимально пришвидшить підписання договорів з Центром охорони здоров’я Укрзалізниці для забезпечення фінансування дорожніх клінічних лікарень.

Укрзалізниця посилює контроль в електричках

Укрзалізниця посилює контроль за дотриманням протиепідемічних заходів безпеки у електричках.

У компанії повідомили, що вони й надалі гарантомуватиму безпеку подорожей на всіх напрямках. Відтепер працівники Укрзалізниці повинні суворо дотримуватись маскового режиму, здійснювати температурний скринінг, дезінфекцію рухомого складу після та до кожного рейсу. Окрім того, контролювати наявність масок у пасажирів.

Джерело: Укрзалізниця

Фото: Dreamstime

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