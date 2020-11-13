Лікарні Укрзалізниці прийматимуть хворих на коронавірус

Укрзалізниця посилює контроль за дотриманням протиепідемічних заходів безпеки у електричках.

У компанії повідомили, що вони й надалі гарантомуватиму безпеку подорожей на всіх напрямках. Відтепер працівники Укрзалізниці повинні суворо дотримуватись маскового режиму, здійснювати температурний скринінг, дезінфекцію рухомого складу після та до кожного рейсу. Окрім того, контролювати наявність масок у пасажирів.