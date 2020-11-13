Мітинги в Україні проти карантину вихідного дня

Кабінет міністрів запровадив в Україні карантин вихідного дня до 30 листопада. Обмеження почнуть діяти вже цими вихідними – 14 та 15 листопада.
Водночас низка міст відмовляється виконувати рішення уряду, тому 13 листопада в Україні з новою силою почалися протести проти карантину вихідного дня. Мітингують представники закладів харчування, ресторатори, власники бізнесу та працівники сфер обслуговування.
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У яких містах виступають проти карантину вихідного дня, читайте далі у матеріалі.
Харків
Під стінами Харківської обласної держадміністрації зібралися близько 500 мітингувальників. Вони вимагали вирішити питання щодо карантинних обмежень у закладах харчування. Протестувальники висловлювали невдоволення запровадженням нових обмежень.
Вони викрикували Маю право працювати, Чому тільки ми, Заплатіть за нас кредит.
Кременчук
До міської ради Кременчука прийшли підприємці та торговці ринків. Вони просять відтермінувати запровадження касових апаратів та не закривати ринки на вихідні, бо лиш у суботу та неділю вони можуть отримати основний прибуток з продажів.
Міський голова Віталій Малецький намагався заспокоїти мітингувальників, посилаючись на скрутне становище у всій країні.
Івано-Франківськ
Біля Головного управління Нацполіції в області зібралися люди на акцію протесту Маю право працювати. Ресторатори та працівники вийшли на вулиці з каструлями. Вони викрикували Людина їсть не тільки в будні. Протестувальники вимагають нормального узаконення карантину.
Черкаси
Жителі Черкас 13 листопада зібралися біля міської ради, аби виступити проти карантину вихідного дня. Близько 200 людей вимагають скасування нових обмежень.
Люди вийшли з плакатами Гетьманцев -не плутай!, Малий бізнес із великими межами, Право на працю.
Вінниця
Підприємці Вінниччини анонсували акцію протесту Збережи ФОП. 16 листопада вони перекриють перехід біля зупинки Стрижавський кар‘єр, що у селищі Стрижавка під Вінницею.
Вони вимагають недопущення закриття мікробізнесу на карантин. Також протестувальники незадоволені встановленням касових апаратів.
Львів, Одеса і Слов’янськ: які міста не впроваджуватимуть карантин вихідного дня
Деякі міста, не задоволені умовами карантину вихідного дня, відмовилися від нього. Львів, Одеса, Слов’янськ не будуть дотримуватися нових карантинних обмежень у вихідні дні.
Фото: Нацполіція