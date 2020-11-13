Мітинги в Україні проти карантину вихідного дня

Кабінет міністрів запровадив в Україні карантин вихідного дня до 30 листопада. Обмеження почнуть діяти вже цими вихідними – 14 та 15 листопада.

Водночас низка міст відмовляється виконувати рішення уряду, тому 13 листопада в Україні з новою силою почалися протести проти карантину вихідного дня. Мітингують представники закладів харчування, ресторатори, власники бізнесу та працівники сфер обслуговування.

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У яких містах виступають проти карантину вихідного дня, читайте далі у матеріалі.

Харків

Під стінами Харківської обласної держадміністрації зібралися близько 500 мітингувальників. Вони вимагали вирішити питання щодо карантинних обмежень у закладах харчування. Протестувальники висловлювали невдоволення запровадженням нових обмежень.

Вони викрикували Маю право працювати, Чому тільки ми, Заплатіть за нас кредит.















Людина їсть не тільки в будні: в Україні мітинги проти карантину вихідного дня / 4 фотографии

Кременчук

До міської ради Кременчука прийшли підприємці та торговці ринків. Вони просять відтермінувати запровадження касових апаратів та не закривати ринки на вихідні, бо лиш у суботу та неділю вони можуть отримати основний прибуток з продажів.

Міський голова Віталій Малецький намагався заспокоїти мітингувальників, посилаючись на скрутне становище у всій країні.

Івано-Франківськ

Біля Головного управління Нацполіції в області зібралися люди на акцію протесту Маю право працювати. Ресторатори та працівники вийшли на вулиці з каструлями. Вони викрикували Людина їсть не тільки в будні. Протестувальники вимагають нормального узаконення карантину.

Черкаси

Жителі Черкас 13 листопада зібралися біля міської ради, аби виступити проти карантину вихідного дня. Близько 200 людей вимагають скасування нових обмежень.

Люди вийшли з плакатами Гетьманцев -не плутай!, Малий бізнес із великими межами, Право на працю.

Вінниця

Підприємці Вінниччини анонсували акцію протесту Збережи ФОП. 16 листопада вони перекриють перехід біля зупинки Стрижавський кар‘єр, що у селищі Стрижавка під Вінницею.

Вони вимагають недопущення закриття мікробізнесу на карантин. Також протестувальники незадоволені встановленням касових апаратів.

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Львів, Одеса і Слов’янськ: які міста не впроваджуватимуть карантин вихідного дня

Деякі міста, не задоволені умовами карантину вихідного дня, відмовилися від нього. Львів, Одеса, Слов’янськ не будуть дотримуватися нових карантинних обмежень у вихідні дні.

Фото: Нацполіція