МОН рекомендує вишам та коледжам перейти на змішану форму навчання

Міністерство освіти і науки рекомендує у закладах вищої та професійної освіти проводити навчання по змішаній формі з 16 листопада 2020 року через стрімке розповсюдження коронавірусу.

Про це повідомив виконувач обов’язків МОН Сергій Шкарлет.

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– З 16 листопада 2020 навчання в закладах вищої та професійної перед вищим освіти МОН рекомендує проводити за змішаною формою з внесенням відповідних змін до графіку навчального процесу та розкладу занять, – повідомив очільник міністерства.

Окрім того він зазначив, що організовуючи навчання за дистанційною або змішаною формами, варто враховувати зміни до правил карантину та попередні рекомендації МОН.

Закриття навчальних закладів на карантин

Глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан повідомив, що закриття шкіл та дитсадків в Києві через поширення коронавірусу буде останнім заходом.

За його словами, що у школах та дитячих садках спостерігається незначне зростання захворюваності на коронавірус.

Джерело: Сергій Шкарлет