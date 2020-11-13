МОЗ схвалило лікування Covid-19 реконвалесцентною плазмою

Міністерство охорони здоров’я України ухвалило використання реконвалесцентної плазми для боротьби з коронавірусом. Вона містить нейтралізувальні антитіла класу IgG проти SARS-CoV-2.

Про це повідомили у оновленому протоколі надання меддопомоги для лікування коронавірусу. Його затвердили у МОЗ 11 листопада.

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МОЗ звернуло увагу на те, що лікуватися плазмою можна на початку захворювання, коли антитіла ще не з’явилися. Найдієвіше використовувати плазму протягом перших 72 годин від появи симптомів.

Реконвалесцентну плазму використовуватимуть лише для пацієнтів, у яких лабораторно підтверджений SARS-CoV-2.

У протокол лікування коронавірусу введуть український препарат

В Україні планують використовувати препарат українського виробника Біовен для лікування пацієнтів з коронавірусом. За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, лікарський засіб хочуть купувати централізовано та внести його у протокол лікування від Covid-19.

Він додав, що лікарський засіб Ремдесивір включили в протокол лікування.