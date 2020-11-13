Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 97 порушень на Донбасі за добу. Більшість з них – у Донецькій області.

Так, у регіоні зафіксували 90 порушень режиму припинення вогню, зокрема було 89 вибухів невизначеного походження.

Водночас протягом попереднього звітного періоду в області не фіксували жодного порушення режиму тиші.

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У Луганській області СММ ОБСЄ зафіксувала 7 порушень режиму припинення вогню в районах поблизу ділянки розведення сил. У попередньому звіті в області фіксували 14 порушень.

Всього від початку перемир’я на Донбасі ОБСЄ зафіксувала вже 2 255 порушень режиму припинення вогню.

11 листопада відбулося засідання Тристоронньої контактної групи, під час якого ОБСЄ закликала Росію відкрити контрольні пункти в’їзду-виїзду на Донбасі.

Крім того, ОБСЄ підтримала пропозицію України щодо створення на КПВВ “зелених коридорів” для малорухомих громадян.

Україна вже подала План дій по Донбасу до ОБСЄ та до Тристоронньої контактної групи.

Джерело: СММ ОБСЄ