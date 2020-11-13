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Факти / Україна / Політика
Людмила Богданова |

Почуваюся майже нормально: Разумков розповів, як долає коронавірус

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, який напередодні отримав позитивний тест на коронавірус, розповів про свій стан здоров’я.

Політик почувається нормально, він ізолювався вдома і продовжує працювати дистанційно. Сподівається на швидке одужання та перебіг без ускладнень.

– Дякую усім за підтримку та побажання швидкого одужання. Теплі слова допомагають почуватися краще.

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Також очільник ВР висловив сподівання, що його заступниця Олена Кондратюк та інші колеги докладуть усіх зусиль, щоб Парламент і надалі виконував свої функції.

Коронавірус у Верховній Раді

11 листопада очільник Верховної Ради Дмитро Разумков отримав позитивний тест на Covid-19. Окрім нього, хворіють ще 13 нардепів.

Загалом коронавірус діагностували у 75 народних депутатів – це кожен шостий.

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