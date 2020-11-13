В разі локдауну медичної сфери – буде введено повний локдаун на всій території країни.

Про це міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов заявив в ефірі одного з телеканалів.

– Відсьогодні постанова щодо карантину вихідного дня набула чинності. Його результатів МОЗ очікує за підсумками трьох тижнів.

Також політик зазначив, що релігійні заходи регулюються Конституцією, тому уряд не може заборонити їх проведення без введення надзвичайного стану.

Під час служб мають дотримуватися вимог щодо кількості учасників, дистанції та використання засобів індивідуального захисту.

– Якщо прийдемо до локдауну медичної сфери – буде введено повний локдаун для всієї країни.

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Коронавірус в Україні

В Україні через місяць заповненість ліжок для хворих на коронавірусну хворобу Covid-19 може бути 100%, якщо люди не будуть дотримуватися карантинних правил.

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов наголосив, що ситуація з пандемією загострюється і чим далі, тим важче системі охорони здоров’я витримувати це навантаження.