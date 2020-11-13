Жорсткий карантин в Україні можуть запровадити, якщо почне діяти протокол медичного сортування. Тобто коли лікарі надаватимуть допомогу пацієнту, у якого більше шансів на одужання.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомив голова Комітету Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

– Повний локдаун можливий, коли запрацює протокол сортування. Протокол сортування — це локдаун системи охорони здоров’я і це автоматом локдаун для країни, коли лікар має обирати кого рятувати, кого – ні.

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За словами Михайла Радуцького, запровадження локдауну навесні допомогло медичній системі уникнути пікового навантаження. Але ще одного карантину економіка не витримає.

Тим часом, з 14 листопада в Україні почне діяти карантин вихідного дня. Він триватиме кожну суботу і неділю до 30 листопада з 00.00 суботи до 00.00 понеділка.

Крім того, уряд вніс зміни до постанови №641 і скасував адаптивний карантин з поділом на зони. Замість нього в Україні запровадили загальнодержавний карантин, для якого залишили обмеження помаранчевої зони.