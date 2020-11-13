9 листопада у президента України Володимира Зеленського підтвердили коронавірус, після чого його госпіталізували до клінічної лікарні Феофанія, де він і нині перебуває на лікуванні.

За тиждень у ЗМІ ширилося багато інформації про особливі умови, у яких лікується очільник країни, захмарні бюджети та посилення охоронних заходів у закладі, які заважають роботі персоналу.

Про те, як почувається президент, а також у яких умовах перебуває, розповів головний лікар клінічної лікарні Феофанія Ігор Семенів.

Стан здоров’я Зеленського

Станом на п’ятницю, 13 листопада, Володимир Зеленський почувається добре, має легкий ступінь захворювання. Є ознаки, через які він має продовжувати перебувати у стаціонарі, однак лікарі сподіваються на швидке одужання.

– Ні кашлю, ні температури уже президент не має. Є певні симптоми, які передбачають його перебування у стаціонарі. Ознаки, які ми маємо сьогодні, дозволяють нам говорити про те, що ускладнень не повинно бути. Об’єктивні критерії дозволяють сподіватися на швидке одужання, – розповів Ігор Семенів.

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За його словами, зовсім іншою була ситуація у понеділок, 9 числа, через що очільника і госпіталізували до лікарні.

– Стовідсоткові були показання. І кашель, і підвищена температура, і зниження сатурації. Під час доправлення ми кваліфікували навіть середню форму тяжкості, що підлягає стовідсотковій госпіталізації, – додав лікар.

Як лікується президент

За словами головного лікаря, Володимир Зеленський отримує стандартне лікування.

– Лікування отримує таке, як і кожен громадянин України. Абсолютно вкладається у норматив, затверджений нашим органом управління. Це – 7,8 тис. грн для кожної людини. Кожна людина, яка потрапляє до нас на лікування, отримує цю суму. Вона може варіюватися, тому що не щодня проводиться компютерна томографія, ПЛР-тестування, – продовжує Ігор Семенів.

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Нині президент отримує протизапальне і противірусне лікування. У понеділок чи вівторок йому зроблять контрольні тести на коронавірус.

Водночас, за інформацією лікаря, дані про захмарні суми на лікування президента неправдиві.

Умови для Зеленського

Хоча лікування президента відбувається за звичним протоколом, умови, в яких він перебуває, трішки відрізняються.

– Перебуває він в таких умовах, як і інші пацієнти, однак є додаткові нюанси, тому що він має виконувати свої обов’язки. Він має спеціальний кабінет, обладнаний спецзв’язком й іншими комунікаціями, які дозволяють йому проводити певні наради, – пояснює Ігор Семенів.

За його словами, приміщення, де перебуває президент, повністю ізольоване, персонал працює у засобах індивідуального захисту.

Коронавірус у Зеленського

Уже майже тиждень Володимир Зеленський перебуває у Феофанії через захворювання на коронавірус.

Він записав звернення до українців, під час якого подякував громадянам за підтримку.

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