Попри постійне погіршення ситуації з коронавірусом в Україні та посилення карантинних заходів, у Запоріжжі школярі з 16 листопада знову повернуться за парти.

Про це повідомив мер міста Володимир Буряк на своїй сторінці у Facebook

– З понеділка відновлюються заняття в школах для всіх учнів, – зазначив Володимир Буряк.

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За його словами, дитячі садочки у Запоріжжі також працюють, але їхній персонал та вихованці мають дотримуватися всіх карантинних вимог.

Дистанційне навчання

Через складну епідситуацію учні у низці населених пунктів України вимушені навчатися дистанційно.

У МОН озвучили рекомендації для вчителів під час організації навчального процесу дітей. Вони радять не перевантажувати школярів, які навчаються вдома.

Детальніше про дистанційне навчання в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Володимир Буряк