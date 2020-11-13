Україна співпрацюватиме з NASA (Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США) над дослідженнями на Марсі та Місяці.

Державне космічне агенство України долучилося до програми NASA Артеміда, яка передбачає мирне дослідження та експлуатацію Місяця, Марсу, астероїдів та комет.

Україна стала дев’ятою країною, яка підписала домовленості щодо ініціативи.

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Очільник ДКАУ Володимир Усов підкреслив важливість такої співпраці. Це дасть змогу Україні просувати свої проекти та набиратися досвіду від провідних космічних агенцій з усього світу.

Вода на Місяці

Дослідники NASA виявили воду на поверхні Місяця, яка освітлюється сонцем. До цього вважалося, що рідина може існувати тільки на ділянках, які не пропускають сонячне проміння.

Молекули води знаходилися в одному із найбільших кратерів, загальний об’єм складає приблизно 0,3 л.

Джерело: Державне космічне агенство України