В переддень карантину вихідного дня поліція збільшить кількість рейдових груп

Поліція збільшить кількість рейдових груп, які перевірятимуть дотримання карантинних норм.

З початку тижня перевірено близько 40 тис. закладів, заявив глава Національної поліції України Ігор Клименко.

– Всього з початку дії карантину складено 50,5 тис. адміністративних протоколів. За результатами їх розгляду судами накладено штрафів майже 20 млн грн. За тиждень виявили 536 закладів харчування та дозвілля, які працювали після 22.00, – зазначив глава Нацполіції.

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Нині працює близько тисячі рейдових груп. Їх кількість буде збільшено і вони перевірятимуть дотримання карантину суб’єктами господарювання.

Карантин вихідного дня

З 14 листопада в Україні діятиме карантин вихідного дня. Це означає, що торгові центри, кафе, ресторани та інші культурні заклади зачинять на вихідні.

Мери багатьох міст заявили про відмову від такого нововведення.

В уряді вважають, що вони не мають права скасовувати карантин вихідного дня. За його виконанням стежитимуть правоохоронці.