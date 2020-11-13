В Україні через місяць заповненість ліжок для хворих на коронавірусну хворобу Covid-19 може бути 100%, якщо люди не будуть дотримуватися карантинних правил.

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов наголосив, що ситуація з пандемією загострюється і чим далі, тим важче системі охорони здоров’я витримувати це навантаження.

– В нас не буде легкої зими – нам буде дуже важко. І зараз наше головне завдання пройти цю зиму пандемії з найменшими втратами. Якщо ми не будемо дотримуватися карантинних правил, я вам зараз розкажу, що буде відбуватися: ми вже за місяць можемо отримати 100% заповнення наших ліжок. Що буде далі? Якщо ми отримаємо 100% заповнення ліжок? Просто у лікарнях нікуди буде приймати хворих. У такому разі не буде надана допомога саме в умовах стаціонару. Людям, які потребують кисню, які потребують апаратів ШВЛ.

У свою чергу міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов зазначив, що в разі локдауну медичної сфери – буде запроваджено повний локдаун для всієї країни.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 13 листопада статистика коронавірусу в Україні свідчить про 512 652 хворих. За добу їхня кількість збільшилась ще на 11 787 інфікованих.

Такий добовий приріст став новим антирекордом.

Загалом від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 9 317 хворих, за добу – ще 172 людини. Водночас повністю одужало вже 233 849 пацієнтів, за добу 6 155 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1083), Дніпропетровській (740), Запорізькій (727), Сумській (680) та Київській (672) областях.