Список країн зеленої і червоної зон: МОЗ опублікував документ

МОЗ оновив списки країн, які за кількістю активних випадків коронавірусу належать до червоної та зеленої зон.

У зелену зону входять: Болгарія, Греція, Данія, Естонія, Єгипет, Італія, Казахстан, Латвія, Литва, Німеччина, Росія, Сербія, Туреччина, Фінляндія, Японія та інші.

У червоній зоні залишаються: Грузія, Ізраїль, Іспанія, Польща, Португалія, Франція, Чорногорія та інші.

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Україна, за оновленою інформацією, перебуває у зеленій зоні на 46 місці.

Загалом у переліку значиться 194 держави, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Країни, після яких не потрібна самоізоляція