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Факти / Україна
Валентина Летяк |

12 524 випадки за добу – в Україні новий антирекорд Covid-19

12 524  позитивних тести за добу – кількість хворих на коронавірус в Україні станом на 14 листопада зросла до 525 176.

З них померли від ускладнень 9 508 хворих, а за добу – 191 пацієнт.

За час епідемії одужали вже 238 811 пацієнтів, а за останній день – 4 962 особи.

За даними МОЗ, за день госпіталізували 1 525 хворих.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта поширення Covid-2019

Антилідери за кількістю нових випадків – Київ (1 053), Запорізька (805), Одеська (758), Харківська (749) та Київська (698) області.

Так виглядає статистика коронавірусу в регіонах:

  • м. Київ — 49 699 (+1053)
  • Вінницька — 13 627 (+260)
  • Волинська — 18 433 (+429)
  • Дніпропетровська — 20 535 (+626)
  • Донецька — 16 632 (+607)
  • Житомирська — 21 597 (+459)
  • Закарпатська — 19 214 (+382)
  • Запорізька — 17 616 (+805)
  • Івано-Франківська — 27 417 (+593)
  • Київська — 23 801 (+698)
  • Кіровоградська — 3 572 (+71)
  • Луганська — 5 080 (+140)
  • Львівська — 36 561 (+561)
  • Миколаївська — 11 944 (+298)
  • Одеська — 32 090 (+758)
  • Полтавська — 14 800 (+473)
  • Рівненська — 24 579 (+534)
  • Сумська — 17 437 (+656)
  • Тернопільська — 23 330 (+318)
  • Харківська — 46 886 (+749)
  • Херсонська — 6 752 (+267)
  • Хмельницька — 22 450 (+496)
  • Черкаська — 12 315 (+642)
  • Чернівецька — 27 511 (+371)
  • Чернігівська — 11 298 (+278).

Коронавірус в Україні 13 листопада

Станом на 13 листопада тестування на коронавірус в Україні підтвердило інфекцію у 512 652 хворих, а за добу – у 11 787 українців.

Вчора померли 172 людини, а загалом – 9 317 хворих, одужало вже 233 849 пацієнтів, за день – 6 155.

Фото: Dreamstime

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