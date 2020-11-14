12 524 позитивних тести за добу – кількість хворих на коронавірус в Україні станом на 14 листопада зросла до 525 176.

З них померли від ускладнень 9 508 хворих, а за добу – 191 пацієнт.

За час епідемії одужали вже 238 811 пацієнтів, а за останній день – 4 962 особи.

За даними МОЗ, за день госпіталізували 1 525 хворих.

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Антилідери за кількістю нових випадків – Київ (1 053), Запорізька (805), Одеська (758), Харківська (749) та Київська (698) області.

Так виглядає статистика коронавірусу в регіонах:

м. Київ — 49 699 (+1053)

Вінницька — 13 627 (+260)

Волинська — 18 433 (+429)

Дніпропетровська — 20 535 (+626)

Донецька — 16 632 (+607)

Житомирська — 21 597 (+459)

Закарпатська — 19 214 (+382)

Запорізька — 17 616 (+805)

Івано-Франківська — 27 417 (+593)

Київська — 23 801 (+698)

Кіровоградська — 3 572 (+71)

Луганська — 5 080 (+140)

Львівська — 36 561 (+561)

Миколаївська — 11 944 (+298)

Одеська — 32 090 (+758)

Полтавська — 14 800 (+473)

Рівненська — 24 579 (+534)

Сумська — 17 437 (+656)

Тернопільська — 23 330 (+318)

Харківська — 46 886 (+749)

Херсонська — 6 752 (+267)

Хмельницька — 22 450 (+496)

Черкаська — 12 315 (+642)

Чернівецька — 27 511 (+371)

Чернігівська — 11 298 (+278).

Коронавірус в Україні 13 листопада

Станом на 13 листопада тестування на коронавірус в Україні підтвердило інфекцію у 512 652 хворих, а за добу – у 11 787 українців.

Вчора померли 172 людини, а загалом – 9 317 хворих, одужало вже 233 849 пацієнтів, за день – 6 155.