12 524 позитивних тести за добу – кількість хворих на коронавірус в Україні станом на 14 листопада зросла до 525 176.
З них померли від ускладнень 9 508 хворих, а за добу – 191 пацієнт.
За час епідемії одужали вже 238 811 пацієнтів, а за останній день – 4 962 особи.
За даними МОЗ, за день госпіталізували 1 525 хворих.
Читайте: Коронавірус в Україні: карта поширення Covid-2019
Антилідери за кількістю нових випадків – Київ (1 053), Запорізька (805), Одеська (758), Харківська (749) та Київська (698) області.
Так виглядає статистика коронавірусу в регіонах:
- м. Київ — 49 699 (+1053)
- Вінницька — 13 627 (+260)
- Волинська — 18 433 (+429)
- Дніпропетровська — 20 535 (+626)
- Донецька — 16 632 (+607)
- Житомирська — 21 597 (+459)
- Закарпатська — 19 214 (+382)
- Запорізька — 17 616 (+805)
- Івано-Франківська — 27 417 (+593)
- Київська — 23 801 (+698)
- Кіровоградська — 3 572 (+71)
- Луганська — 5 080 (+140)
- Львівська — 36 561 (+561)
- Миколаївська — 11 944 (+298)
- Одеська — 32 090 (+758)
- Полтавська — 14 800 (+473)
- Рівненська — 24 579 (+534)
- Сумська — 17 437 (+656)
- Тернопільська — 23 330 (+318)
- Харківська — 46 886 (+749)
- Херсонська — 6 752 (+267)
- Хмельницька — 22 450 (+496)
- Черкаська — 12 315 (+642)
- Чернівецька — 27 511 (+371)
- Чернігівська — 11 298 (+278).
Коронавірус в Україні 13 листопада
Станом на 13 листопада тестування на коронавірус в Україні підтвердило інфекцію у 512 652 хворих, а за добу – у 11 787 українців.
Вчора померли 172 людини, а загалом – 9 317 хворих, одужало вже 233 849 пацієнтів, за день – 6 155.