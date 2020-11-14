Карантин в Україні та світі – головні новини про коронавірус за 14 листопада 2020

В Україні 14 листопада почав діяти карантин вихідного дня, проте низка міст відмовилася вводити локдаун.

Список міст, в яких місцева влада відмовилася вводити карантин вихідного дня:

Дніпро

Львів

Мукачево

Черкаси

Тернопіль

Краматорськ

Слов’янськ

Рівне

Житомир

Маріуполь.

Однак правоохоронці все одно здійснюють рейди з дотримання карантинних обмежень у цих містах. Також правоохоронці фіксують порушення карантину і в інших містах.

У Києві в одному із закладів на площі Льва Толстого порушували карантин.

Поліція припинила концерт гурту Бумбокс у нічному клубі Львова, який проходив з порушенням карантинних вимог.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу звернувся до представників бізнесу та критиків карантину вихідного дня.

– Я розумію, що ви у ці дні втрачатимете кошти. Проте уряд запропонує механізм підтримки у такий важкий період. Думайте про те, що збережете життя людей, які потім прийдуть до вашого кафе чи ресторану, – наголосив Степанов.

У Туреччині для запобігання поширенню коронавіруса заборонили куріння у людних місцях, зокрема на проспектах, вулицях, зупинках громадського транспорту, також заборонили колективне куріння на робочих місцях.

Коронавірус в Україні

12 524 позитивних тести за добу – кількість хворих на коронавірус в Україні станом на 14 листопада зросла до 525 176.

З них померли від ускладнень 9 508 хворих, а за добу – 191 пацієнт.

За час епідемії одужали вже 238 811 пацієнтів, а за останній день – 4 962 особи.