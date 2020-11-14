Карантин вихідного дня: в Івано-Франківську суботу та неділю оголосили робочими днями

Влада Івано-Франківська зробила вихідні в листопаді робочими.
Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків.
– Підприємці повинні працювати. Тому, згідно з рішенням виконавчого комітету, суботи та неділі до 30 листопада цього року є робочими днями на території Франківської ОТГ. Також звернулися до Кабміну про скасування карантину вихідного дня і просимо правоохоронців не штрафувати підприємців, які працюватимуть! – зазначив Марцінків.
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Вихідні буду робочими для:
- суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері громадського харчування;
- ТРЦ;
- суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері торговельного та побутового обслуговування населення;
- закладів культури;
- спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів;
- ринків.
У Львові скасували вихідні
Львівський міськвиконком ухвалив рішення, що до 30 листопада субота та неділя на території Львова оголошені робочими днями для закладів громадського харчування, торговельно-розважальних центрів, закладів культури, спортивних залів, фітнес-центрів та ринків.
14 листопада в Україні почав діяти карантин вихідного дня. Це означає, що торгові центри, кафе, ресторани та інші культурні заклади повинні зачинити.
Мери багатьох міст заявили про відмову від такого нововведення.
В уряді вважають, що вони не мають права скасовувати карантин вихідного дня. За його виконанням стежитимуть правоохоронці.