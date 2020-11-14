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Факти / Україна
Євгенія Шапоренко |

Локдаун скасовується: Івано-Франківськ зробив вихідні робочими

Влада Івано-Франківська зробила вихідні в листопаді робочими.

Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків.

– Підприємці повинні працювати. Тому, згідно з рішенням виконавчого комітету, суботи та неділі до 30 листопада цього року є робочими днями на території Франківської ОТГ. Також звернулися до Кабміну про скасування карантину вихідного дня і просимо правоохоронців не штрафувати підприємців, які працюватимуть! – зазначив Марцінків.

Читайте: Карантин вихідного дня – у Дніпрі не посилюватимуть заходи

Вихідні буду робочими для:

  • суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері громадського харчування;
  • ТРЦ;
  • суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері торговельного та побутового обслуговування населення;
  • закладів культури;
  • спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів;
  • ринків.

Карантин вихідного дня: в Івано-Франківську суботу та неділю оголосили робочими днями

У Львові скасували вихідні

Львівський міськвиконком ухвалив рішення, що до 30 листопада субота та неділя на території Львова оголошені робочими днями для закладів громадського харчування, торговельно-розважальних центрів, закладів культури, спортивних залів, фітнес-центрів та ринків.

14 листопада в Україні почав діяти карантин вихідного дня. Це означає, що торгові центри, кафе, ресторани та інші культурні заклади повинні зачинити.

Мери багатьох міст заявили про відмову від такого нововведення.

В уряді вважають, що вони не мають права скасовувати карантин вихідного дня. За його виконанням стежитимуть правоохоронці.

Фото: Dreamstime

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