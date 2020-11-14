Українська компанія Біофарма (Biopharma) завершила випробування препарату проти коронавірусу Біовен – імуноглобуліну, який отримали з плазми людей, які перехворіли на Covid-19.
Про це 14 листопада повідомив керівник компанії Костянтин Єфименко.
– Біофарма завершила клінічні випробування нашого препарату Біовен. Сьогодні триває 18 клінічних досліджень імуноглобуліну у світі. Проте Біофарма – перша компанія, яка розпочала клінічні дослідження, і перша, яка їх завершила, – зазначив Костянтин Єфименко.
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За його словами, 13 листопада Біовен додали до протоколу лікування хворих на коронавірус в Україні. Препарат дозволяє пацієнтам швидше одужати.
Його головні переваги:
- зменшення кількості летальних випадків учетверо – з 23,6% до 6,25%;
- скорочення терміну, коли хворий відчуває поліпшення стану, з дев’яти до до п’яти днів;
- скорочення часу перебування у стаціонарі на три-п’ять днів.
Водночас нині Біофарма продовжує роботу над створенням гіперімунного імуноглобуліну.
Препарат Біовен
Дослідження у цьому напрямку в Україні розпочали у травні, завершили у жовтні.
Тоді з’явилися перші заяви, що препарат будуть використовувати для лікування хворих на Covid-19.
Детальніше про препарат від коронавірусу Біовен читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Костянтин Єфименко