Попри складну ситуацію з коронавірусом, наступного тижня Верховна Рада України планує зібратися і розглянути низку законопроектів, серед яких – документи про народовладдя через всеукраїнський референдум і про захист населення на період карантину.

Про це під час відеозвернення 14 листопада розповів перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

– Заплановано розгляд законопроекту про народовладдя через всеукраїнський референдум. Дуже символічно, що ухвалення такого закону відбувається в час чергової річниці проведення всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року, який подарував незалежність Україні, – уточнив Руслан Стефанчук.

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Крім того, нардепи розглянуть законопроект про інвестиційних нянь. На порядку денному будуть ініціативи про систему громадського здоров’я, віртуальні активи, захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у яких є інвалідність.

Не менш актуальне питання, яке розглядатиметься, – захист населення на період карантину.

Коронавірус у Раді

У Верховній Раді України зафіксували черговий спалах коронавірусу.

Захворіли спікер Дмитро Разумков і його заступник Руслан Стефанчук.

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