Погода в Україні 14 листопада буде холодною та хмарною. Майже над всією країною небо затягнуть хмари, лише у східних регіонах сонце потішить місцевих мешканців. Але не лише теплі промені, а й перші нічні морози спостерігатимуться на цій території.
На заході 14 листопада увесь день буде хмарно, температура – від +6° до +8°.
У північний областях також похмуро, температура вдень – від +1° до +8°.
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На сході – мінлива хмарність. У цих регіонах температура вночі знизиться до -5°. Вдень повітря прогріється до +4°.
У центрі також хмарно, стовпчики термометра піднімуться до +7°.
У південних регіонах небо затягнуть хмари, температура вдень – від +6° до +8°.
Погода в Україні восени і взимку
Попри похолодання, синоптики прогнозували, що кінець листопада в Україні буде відносно теплим.
Такою ж погода буде і в грудні.
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