Погода в Україні 14 листопада буде холодною та хмарною. Майже над всією країною небо затягнуть хмари, лише у східних регіонах сонце потішить місцевих мешканців. Але не лише теплі промені, а й перші нічні морози спостерігатимуться на цій території.

На заході 14 листопада увесь день буде хмарно, температура – від +6° до +8°.

У північний областях також похмуро, температура вдень – від +1° до +8°.

Читайте: Прогноз погоди на осінь і зиму

На сході – мінлива хмарність. У цих регіонах температура вночі знизиться до -5°. Вдень повітря прогріється до +4°.

У центрі також хмарно, стовпчики термометра піднімуться до +7°.

У південних регіонах небо затягнуть хмари, температура вдень – від +6° до +8°.

Погода в Україні восени і взимку

Попри похолодання, синоптики прогнозували, що кінець листопада в Україні буде відносно теплим.

Такою ж погода буде і в грудні.

Докладний прогноз погоди на осінь і зиму 2020 читайте на сайті Факти ICTV.