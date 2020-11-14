Очільник МОЗ України Максим Степанов захворів на коронавірус.

За інформацією профільного міністерства, він отримав позитивний результат тесту на Covid-19.

– Я отримав сьогодні позитивний тест на коронавірус. Перебуватиму на самоізоляції вдома, працюватиму у звичайному режимі, але дистанційно, – уточнив Максим Степанов.

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Міністр продовжить проводити традиційні щоденні брифінги щодо епідситуації в Україні.

Водночас він вкотре закликав українців дотримуватися протиепідемічних та карантинних заходів.

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Коронавірус у Веховній Раді

У Верховній Раді України знову зафіксували спалах коронавірусу.

Хворобу підтвердили у спікера Дмитра Разумкова, а також у його заступника Руслана Стефанчука.

Детальніше про коронавірус у Раді читайте у матеріалі на сайті Факти ICTV.