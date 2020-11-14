У Росії помер актор Армен Джигарханян, який недноразово висловлювався на підтримку України.

Після Революції Гідності та анексії Криму багато російськіих представників шоу-бізнесу підтримали політику Володимира Путіна. Однак Армен Джигарханян не боявся висловлюватися проти державної політики щодо України та війни на Донбасі зокрема.

– Я сказав Путіну, що Росія – погана країна, тому що він один нею керує. Знайшов у собі нахабство це сказати, – розповідав Армен Джигарханян Гордону.

Також він зазначав, що йому подобалося гастролювати в Україні.

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– Для нас сьогоднішня ситуація – величезна втрата. Ми щорічно приїжджали і працювали в Україні, в Києві. Це було свято! Сумно, що знайшлися люди, які в Донецьку 400 осіб в братській могилі поховали. Вбивці! Це дуже страшно, але треба про це говорити, шукати вирішення проблеми. Не варто боятися говорити правду, – заявляв Армен Джигарханян.

Смерть Джигарханяна

У Москві 14 листопада помер актор Армен Джигарханян. Йому було 85 років.

Останні кілька років у актора були серйозні проблеми з серцем.