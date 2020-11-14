Магазини, у яких щонайменше 60% площі відведено під продукти харчування, мають право торгувати під час карантину вихідного дня.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, у цих магазинах також дозволено продаж непродовольчих товарів.

– До нас надходять відомості, що контролюючі органи вимагають від супермаркетів та магазинів закрити відділи непродовольчих товарів або прибрати такі товари з полиць, – розповів Ляшко.

Читайте: Карантин вихідного дня – у Дніпрі не посилюватимуть заходи

Він наголосив, що постанову уряду неправильно трактують, оскільки у документі дозволено роботу супермаркетів та магазинів із площею 60% і більше під харчові продукти – без обмеження торговельного асортименту закладу.

Карантин вихідного дня

Три тижні поспіль в Україні діятиме карантин вихідного дня. Він почався о 00.00 в суботу, 14 листопада, і закінчиться о 00.00 понеділка, 16 листопада.

У наступні вихідні діятиме така сама схема.

Зокрема, у цей період заборонена торговельна діяльність, окрім магазинів, 60% торгової площі яких призначені для торгівлі продуктами харчування, паливом, ліками, ветпрепаратами і кормами.