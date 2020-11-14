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Факти / Україна
Людмила Грубнік |

Запорука одужання – гарний настрій: Зеленський розповів про самопочуття

Президент України Володимир Зеленський продовжує лікуватися від коронавірусу у лікарні Феофанія.

Він знову звернувся до українців та розповів про самопочуття, а також про те, що змусило його посміятися від душі.

– Я продовжую працювати дистанційно, перебуваючи на самоізоляції. Почуваюся, дякую, досить добре. Кажуть, запорука швидкого одужання – гарний настрій.

Як це не парадоксально, хочу подякувати опонентам за фейк про те, що моє лікування коштує мільйони гривень на день. Дякую, що даєте привід посміятися, підіймаєте настрій і так піклуєтесь про моє здоров’я, – розповів Володимир Зеленський.

Читайте: Процедури – стандартні, умови – відрізняються: як лікують Зеленського у Феофанії

За його словами, він перебуває у лікарні на загальних умовах.

Коронавірус у Зеленського

Володимир Зеленський захворів на коронавірус 9 листопада. З того часу він перебуває на лікуванні у лікарні Феофанія.

Через це у ЗМІ постійно шириться інформація про особливі умови, у яких перебуває очільник країни, та про те, що на його лікування йдуть захмарні суми.

Детальніше про лікування Зеленського від коронавірусу у Феофанії читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Офіс президента

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