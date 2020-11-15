Погода в Україні 15 листопада буде хмарною, у частині північних і центральних областей пройдуть дощі.

На заході у неділю буде хмарно, температура вдень – від +7° до +10°.

На півночі хмари також щільно затягнуть небо, у Луцьку та Рівному буде сухо, температура вдень – від +6° до +8°. А у Києві, Чернігові та Сумах пройдуть дощі, повітря прогріється до +8°.

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У східних регіонах також буде хмарно, вночі будуть морози, вдень стовпчики термометра піднімуться до +4°.

У центрі країни очікуються опади, температура вдень – від +5° до +7°. Лише у Дніпрі і Запоріжжі буде сухо, повітря прогріється до +7°.

На півдні також хмарно, хоча у цих регіонах буде найтепліше – стовпчики термометра де-не-де піднімуться до +10°.

Погода в Україні

Нині в країні спостерігається похолодання, проте синоптики прогнозували, що кінець осені і початок зими в Україні будуть відносно теплими.

Якою буде погода в Україні, детальний прогноз на осінь і зиму 2020 дивіться на сайті Факти ICTV.