Другий тур виборів в Одесі: спостерігачі виявили низку порушень

15 листопада в семи українських містах проходить другий тур місцевих виборів. В Одесі помічені грубі порушення виборчого процесу.

На одній з дільниць передчасно відкрили сейф – ще до початку ранкового засідання.

Крім того, на вул. Генерала Петрова виборцю видали бюлетень після надання закордонного паспорта та військового квитка. Проте за правилами, здійснити волевиявлення можна тільки за наявності паспорта громадянина України.

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На дільниці за адресою вул. Варненська, 3А засідання почали о 7.07, а члени комісії не розпочали складати протокол про підрахунок голосів. Згідно з законодавством, засідання потрібно проводити не раніше як за 45 хвилин до початку голосування.

У цьому ж пункті спостерігачі помітили, як видає бюлетені лише один член комісії (за законом, цим має займатися дві людини).

Порушення на виборах у Луцьку та Українці

У містах Луцьк та Українка, де також проходить повторне голосування, зафіксували низку порушень. Зокрема в Луцьку спостерігача не допустили на ранкове засідання.

В Українці на одній з дільниць засідання розпочалося передчасно, а член комісії заповнила виборчі бюлетені наперед.