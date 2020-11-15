Коронавірус в Україні та світі не відступає. Станом на 15 жовтня па планеті зареєстровано понад 576 тис. нових випадків коронавірусу. Загальна кількість хворих складає 54 328 924.

За весь період пандемії від ускладнень померло 318 286 людей, а за останню добу зафіксовано понад 16 тис. смертей.

Лідерами за кількістю інфікувань залишаються США, Індія та Бразилія.

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В Україні за добу позитивні тести отримала 10 681 особа, загалом захворіло 535 857 людей. Зареєстровано 9 603 летальних випадків, за останню добу – 95.

Станом на 15 жовтня 2 633 українців побороли хворобу, всього вилікуватися вдалося 241 444 пацієнтам.

ЄС хоче створити агенцію для боротьби з епідеміями

Єврокомісія хоче створити Європейський союз охорони здоров’я, який не буде залежати від Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Орган зможе оголошувати надзвичайну ситуацію та здійснювати постачання вакцин та інших ліків. Таке рішення ухвалили з огляду на неузгоджені заходи країн ЄС під час пандемії коронавірусу.

У Румунії спалахнула пожежа у лікарні для хворих на Covid-19

На сході Румунії, у місті П’ятра-Нямц, загорілися дві палати реанімації, де знаходилися хворі на коронавірус. У результаті трагедії 10 осіб загинуло. Семеро пацієнтів наразі у важкому стані, серед них є лікар.