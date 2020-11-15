На підтримку міністра Степанова виступили лікарі Рівненської області

Лікарі Обласного центру екстреної медичної допомоги виразили підтримку чинному міністру охорони здоров’я Максиму Степанову. Про це на своїй сторінці Facebook зазначив лікар в КЗ ОЦЕМД Рівненської області Андрій Стахнюк.
— Обласний центр екстреної медичної допомоги Рівненської області не один раз був в центрі уваги міністра МОЗ України — Максима Степанова.
Дякуємо за допомогу і підтримку нашої служби та служби екстреної медичної допомоги по всій Україні, в цей нелегкий для всіх час та увагу до наших проектів і бажання підняти престиж нашої професії, — підкреслив медик.
Він також зазначив, що для рятування людей лікарні мають бути укомплектовані усім необхідним. Для цього розпочата реформа Степанова має продовжуватись.
— У пам’яті пролітає багато моментів: критичні стани, “адреналінові” виклики та приємні спомини, де ми здобули перемогу. При зустрічах із пацієнтами – слова подяки, сльози радості та спогади про пережите.
Головна мотивація, яка нами рухає – порятунок життя. Щоб мати успіх, вкрай необхідно продовжити розпочаті реформи по оновленню системи екстреної медичної допомоги, — підсумував Андрій Стахнюк.
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Степанов захворів на коронавірус
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