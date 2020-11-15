На підтримку міністра Степанова виступили лікарі Рівненської області

— У пам’яті пролітає багато моментів: критичні стани, “адреналінові” виклики та приємні спомини, де ми здобули перемогу. При зустрічах із пацієнтами – слова подяки, сльози радості та спогади про пережите.

Головна мотивація, яка нами рухає – порятунок життя. Щоб мати успіх, вкрай необхідно продовжити розпочаті реформи по оновленню системи екстреної медичної допомоги, — підсумував Андрій Стахнюк.