Не тільки Covid-19: за жовтень в Україні виявили понад тисячу випадків туберкульозу

За жовтень цього року в Україні виявили туберкульоз у 1 190 осіб. З них 955 випадків діагностовано у нових пацієнтів, а у 235 людей трапився рецидив.

27 осіб відновили лікування після перерви, а 61 продовжили лікуватися після невдалої спроби.

Водночас за місяць одужало 13 032 пацієнтів.

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ВООЗ дає невтішні прогнози щодо смертей від туберкульозу

Всесвітня організація охорони здоров’я попереджає про можливе збільшення смертей від туберкульозу. Це пов’язано з пандемією коронавірусу. З її появою видатки на лікування туберкульозу зменшилися у два рази.

На початку вересня міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомив про безкоштовне щеплення від туберкульозу.

Його можна отримати у лікарняних пунктах щеплень. Крім того, доступні вакцини від поліомієліту, кору, дифтерії та ще шести захворювань.