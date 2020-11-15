10 681 новий випадок коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксовано в Україні станом на 15 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 420 дітей та 391 медпрацівник.

Також за останню добу:

госпіталізовано – 1 227 особи;

летальних випадків – 95;

одужало – 2 633 особи;

здійснено тестувань за добу – 44 505 (зокрема методом ПЛР –

36 000, методом ІФА – 8 505).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 535 857 осіб;

одужало – 241 444 особи;

летальних випадків – 9 603;

проведено ПЛР-тестувань – 3 912 966.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (921), Запорізькій (868), Харківській (713), Одеській (692) та Київській (692) областях.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта поширення Covid-19

Приріст у регіонах:

м. Київ — 50 620 (+921)

Вінницька — 13 844 (+217)

Волинська — 18 676 (+243)

Дніпропетровська — 21 222 (+687)

Донецька — 16 983 (+351)

Житомирська — 22 225 (+628)

Закарпатська — 19 384 (+170)

Запорізька — 18 484 (+868)

Івано-Франківська — 27 986 (+569)

Київська — 24 493 (+692)

Кіровоградська — 3 651 (+79)

Луганська — 5 147 (+67)

Львівська — 36 894 (+333)

Миколаївська — 12 340 (+396)

Одеська — 32 782 (+692)

Полтавська — 14 966 (+166)

Рівненська — 24 969 (+390)

Сумська — 17 859 (+422)

Тернопільська — 23 555 (+225)

Харківська — 47 599 (+713)

Херсонська — 6 967 (+215)

Хмельницька — 22 879 (+429)

Черкаська — 12 996 (+681)

Чернівецька — 27 917 (+406)

Чернігівська — 11 419 (+121)

Коронавірус в Україні 14 листопада

Станом на 14 листопада тестування на коронавірус в Україні підтвердило інфекцію у 525 176 хворих, а за добу – у 12 524 українця.

З них померли від ускладнень 9 508 хворих, а за добу – 191 пацієнт.