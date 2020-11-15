10 681 новий випадок коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксовано в Україні станом на 15 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 420 дітей та 391 медпрацівник.
Також за останню добу:
- госпіталізовано – 1 227 особи;
- летальних випадків – 95;
- одужало – 2 633 особи;
- здійснено тестувань за добу – 44 505 (зокрема методом ПЛР –
36 000, методом ІФА – 8 505).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 535 857 осіб;
- одужало – 241 444 особи;
- летальних випадків – 9 603;
- проведено ПЛР-тестувань – 3 912 966.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (921), Запорізькій (868), Харківській (713), Одеській (692) та Київській (692) областях.
Читайте: Коронавірус в Україні: карта поширення Covid-19
Приріст у регіонах:
- м. Київ — 50 620 (+921)
- Вінницька — 13 844 (+217)
- Волинська — 18 676 (+243)
- Дніпропетровська — 21 222 (+687)
- Донецька — 16 983 (+351)
- Житомирська — 22 225 (+628)
- Закарпатська — 19 384 (+170)
- Запорізька — 18 484 (+868)
- Івано-Франківська — 27 986 (+569)
- Київська — 24 493 (+692)
- Кіровоградська — 3 651 (+79)
- Луганська — 5 147 (+67)
- Львівська — 36 894 (+333)
- Миколаївська — 12 340 (+396)
- Одеська — 32 782 (+692)
- Полтавська — 14 966 (+166)
- Рівненська — 24 969 (+390)
- Сумська — 17 859 (+422)
- Тернопільська — 23 555 (+225)
- Харківська — 47 599 (+713)
- Херсонська — 6 967 (+215)
- Хмельницька — 22 879 (+429)
- Черкаська — 12 996 (+681)
- Чернівецька — 27 917 (+406)
- Чернігівська — 11 419 (+121)
Коронавірус в Україні 14 листопада
Станом на 14 листопада тестування на коронавірус в Україні підтвердило інфекцію у 525 176 хворих, а за добу – у 12 524 українця.
З них померли від ускладнень 9 508 хворих, а за добу – 191 пацієнт.