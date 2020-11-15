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Факти / Україна / Суспільство
Софія Телішевська |

Півмільйона хворих: в Україні погіршується епідситуація з коронавірусом

10 681 новий випадок коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксовано в Україні станом на 15 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 420 дітей та 391 медпрацівник.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано – 1 227 особи;
  • летальних випадків – 95;
  • одужало – 2 633 особи;
  • здійснено тестувань за добу – 44 505 (зокрема методом ПЛР –
    36 000, методом ІФА – 8 505).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 535 857 осіб;
  • одужало – 241 444 особи;
  • летальних випадків – 9 603;
  • проведено ПЛР-тестувань – 3 912 966.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (921), Запорізькій (868), Харківській (713), Одеській (692) та Київській (692) областях.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта поширення Covid-19

Приріст у регіонах: 

  • м. Київ — 50 620 (+921)
  • Вінницька — 13 844 (+217)
  • Волинська — 18 676 (+243)
  • Дніпропетровська — 21 222 (+687)
  • Донецька — 16 983 (+351)
  • Житомирська — 22 225 (+628)
  • Закарпатська — 19 384 (+170)
  • Запорізька — 18 484 (+868)
  • Івано-Франківська — 27 986 (+569)
  • Київська — 24 493 (+692)
  • Кіровоградська — 3 651 (+79)
  • Луганська — 5 147 (+67)
  • Львівська — 36 894 (+333)
  • Миколаївська — 12 340 (+396)
  • Одеська — 32 782 (+692)
  • Полтавська — 14 966 (+166)
  • Рівненська — 24 969 (+390)
  • Сумська — 17 859 (+422)
  • Тернопільська — 23 555 (+225)
  • Харківська — 47 599 (+713)
  • Херсонська — 6 967 (+215)
  • Хмельницька — 22 879 (+429)
  • Черкаська — 12 996 (+681)
  • Чернівецька — 27 917 (+406)
  • Чернігівська — 11 419 (+121)

Коронавірус в Україні 14 листопада

Станом на 14 листопада тестування на коронавірус в Україні підтвердило інфекцію у 525 176 хворих, а за добу – у 12 524 українця.

З них померли від ускладнень 9 508 хворих, а за добу – 191 пацієнт.

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