Поліція Київщини затримала організатора каруселі на місцевих виборах

Поліція Київщини затримала порушника за організацію каруселі під час другого туру виборів.

Ним виявився 36-річний житель Обухівщини, який виготовив бюлетені з метою використати їх у день повторного голосування виборів на посаду міського голови міста Українка Київської області.

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Після чого надав потенційним виборцям, щоб ті кинули фейкові бюлетені до скриньок за 100 грн.

Поліція встановлює усі обставини злочину та причетних до цього осіб.

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Порушення на місцевих виборах

В Україні проходить другий тур місцевих виборів 2020.

Поліція стверджує, що зафіксували найбільше порушень у Херсонській, Одеській, Київській та Сумській областях.

Найбільше їх на Херсонщині.