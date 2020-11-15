Поліція Київщини затримала організатора каруселі на місцевих виборах

Поліція Київщини затримала порушника за організацію каруселі під час другого туру виборів.
Ним виявився 36-річний житель Обухівщини, який виготовив бюлетені з метою використати їх у день повторного голосування виборів на посаду міського голови міста Українка Київської області.
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Після чого надав потенційним виборцям, щоб ті кинули фейкові бюлетені до скриньок за 100 грн.
Поліція встановлює усі обставини злочину та причетних до цього осіб.
Порушення на місцевих виборах
В Україні проходить другий тур місцевих виборів 2020.
Поліція стверджує, що зафіксували найбільше порушень у Херсонській, Одеській, Київській та Сумській областях.
Найбільше їх на Херсонщині.