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Факти / Україна / Суспільство
Софія Телішевська |

Російські найманці тричі порушили “тишу” на Донбасі

14 листопада збройні формування Російської Федерації та її найманці на Донбасі тричі обстріляли позиції ООС.

У районі населеного пункту Водяне в обідній час противник застосував автоматичний станковий гранатомет, а ввечері збройні провокації продовжилися біля Водяного.

На цій ділянці, одночасно з гранатометами різних систем, стрілецькою зброєю зафіксовано відкриття вогню снайпером з боку тимчасово окупованої Ужівки. На що наші воїни дали адекватну відповідь, після чого режим тиші було відновлено.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок ворожих пострілів не було.

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Від початку поточної доби, 15 листопада, російсько-окупаційні війська один раз порушили досягнуті мирні домовленості, здійснивши кілька неприцільних пострілів у районі Мар’їнки.

Відкриття КПВВ

Україна відновлює роботу всіх КПВВ у районі проведення Операції об’єднаних сил, згідно з домовленостями, досягнутими у нормандському форматі та під час минулого засідання ТКГ.

Українська делегація Тристоронньої контактної групи заявила, що Російська Федерація не відновлюватиме разом з Україною роботу всіх контрольних пунктів виїзду-виїзду на Донбасі.

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