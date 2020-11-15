Як у Києві ловили порушників карантину вихідного дня

55 порушень карантину вихідного дня зафіксували у Києві 15 листопада.
За даними фактами складено адміністративні протоколи, заявили у Держспоживслужбі Києва.
Мобільні групи перевірили понад 1,5 тис. об’єктів. За результатами проведеного контролю складено протоколи про адміністративні правопорушення за статтею КпАП Порушення правил карантину людей.
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Серед порушників – виставка котів у Міжнародному виставковому центрі, Villa Riviera restaurant, ТРК Гулівер та магазин Фокстрот, за даними Держспоживслужби.
Карантин вихідного дня
В Україні запровадили карантин вихідного дня, який почав діяти з 14 листопада.
Напередодні представники місцевої влади та бізнесу заявляли, що не будуть виконувати постанову Кабміну. З ними вирішили боротися штрафами.
У першу добу дії карантину вихідного дня низка закладів Києва та Львова порушили обмежувальні заходи. Поліція склала десятки адміністративних протоколів, а також порушила кримінальне провадження.
Джерело: Держспоживслужба