55 порушень карантину вихідного дня зафіксували у Києві 15 листопада.

За даними фактами складено адміністративні протоколи, заявили у Держспоживслужбі Києва.

Мобільні групи перевірили понад 1,5 тис. об’єктів. За результатами проведеного контролю складено протоколи про адміністративні правопорушення за статтею КпАП Порушення правил карантину людей.

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Закрита виставка котів та ресторан: як у Києві ловили порушників карантину вихідного дня / 4 фотографии

Серед порушників – виставка котів у Міжнародному виставковому центрі, Villa Riviera restaurant, ТРК Гулівер та магазин Фокстрот, за даними Держспоживслужби.

Карантин вихідного дня

В Україні запровадили карантин вихідного дня, який почав діяти з 14 листопада.

Напередодні представники місцевої влади та бізнесу заявляли, що не будуть виконувати постанову Кабміну. З ними вирішили боротися штрафами.

У першу добу дії карантину вихідного дня низка закладів Києва та Львова порушили обмежувальні заходи. Поліція склала десятки адміністративних протоколів, а також порушила кримінальне провадження.

Джерело: Держспоживслужба