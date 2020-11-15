Зінченку бажають смерті після матчу Україна – Німеччина

Українському футболісту Олександру Зінченко бажають смерті після матчу Україна – Німеччина, який відбувся у суботу 14 листопада.

Річ у тому, що гравець збірної втратив контроль над м’ячем на чужій половині поля у важливий момент. Після цього в мережі почали з’являтися негативні коментарі щодо Зінченка, йому та його рідним навіть бажали смерті.

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За його словами, читаючи коментарі, він вкотре переконався, що український народ не вміє підтримувати. Він втратив м’яч на половині поля суперників, а через це йому та його близьким бажали смерті.

– Відчуваю відповідальність за поразку. Звертаюся до адекватних уболівальників, яких у нас, на жаль, залишилося мало. Нас всіх з вами чекає фінал, будьте з командою.

Матч Україна-Німеччина

14 листопада у Лейпцигу (Німеччина) відбувся футбольний матч Україна – Німеччина у рамках групового етапу Ліги націй УЄФА.

Гра завершилася рахунком 3:1, хоча перший гол вдалося забити українській збірній. Його автором став Роман Яремчук.

Джерело: Олександр Зінченко