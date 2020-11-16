Кабмін повинен розробити механізми компенсацій бізнесу – Кличко про карантин вихідного дня

Уряд має невідкладно розробити і запропонувати механізми компенсацій і пільг для бізнесу.

З такою вимогою виступив мер Києва Віталій Кличко. Він підкреслив, що головне – зберегти здоров’я і життя людей, тому Київ виконуватиме постанову уряду щодо карантину вихідного дня.

– Так, це не ідеальний варіант. І є багато питань. Але з такою динамікою розповсюдження вірусу, медична система вже невдовзі не впорається з такою кількістю хворих. І ми розуміємо, що альтернативою може бути тільки повний локдаун. Щоб розірвати ланцюг захворюваності. Але, разом із тим, ми розуміємо, що дуже важливо не допустити економічного колапсу, закриття бізнесу і підприємств. Бо люди за період пандемії і так збідніли. Тому уряд має невідкладно розробити і запропонувати механізми компенсацій і пільг для бізнесу, – наголосив Віталій Кличко.

Він підкреслив, що Київ такий комплекс заходів для підтримки малого і середнього бізнесу запровадив у березні. І зараз місто перегляне можливості: що ще може зробити для підтримки бізнесу і збереження робочих місць.

– Контроль за хворими та тими, хто з ними контактує, є одним із основних способів розірвання ланцюга передачі вірусу! І я вкотре закликаю всіх дотримуватися елементарних правил безпеки. І дотримуватися визначених регламентів роботи. Подобається нам це чи ні. Давайте будемо свідомими і обережними! Адже чимало країн уже запровадили суворі карантинні заходи. Ми ж поки намагаємося цього уникнути, – зазначив Кличко.

Скасування карантину вихідного дня

У Верховній Раді зареєстрували проект постанови №4381 про скасування рішення Кабінету міністрів України щодо введення в країні карантину вихідного дня.

Віце-спікер парламенту Олена Кондратюк повідомила про це на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту, висловивши свою підтримку такої ініціативи.

При цьому віце-спікер звернулася до органів місцевого самоврядування із закликом забезпечити виконання раніше введених карантинних заходів.